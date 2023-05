Les Impériales 2023, l’événement annuel des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, a lieu du 8 au 12 mai à Casablanca. Cette 6e édition vise à mettre en avant la nécessité de dépasser les limites pour un développement durable et à valoriser la Marque Maroc sur la scène internationale.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Les Impériales prendront cette année leurs quartiers au Carré d’Or de Casablanca, avec pour thématique « Breaking Boundaries, a matter of mindset » (Dépasser les limites, une question d’état d’esprit). Ce rendez-vous rassemblera des experts marocains et étrangers qui ont pour objectif de poursuivre la réflexion engagée lors de l’édition de 2022 (Morocco Tomorrow), en mettant l’accent sur les acquis, les succès, mais aussi les freins aux ambitions des marques nationales ou internationales au Maroc.

Les débats et les réflexions seront élargis à la question de la place et de l’image du Maroc sur la scène internationale, comme le souligne Anouar Sabri, Fondateur et Président de l’Association « Les Impériales » : « L’édition 2022 avait amorcé ce virage, en abordant la question centrale de la marque Maroc, donnant plus d’amplitude aux Impériales. Nous prévoyons cette année de poursuivre le débat en connectant les décideurs, publics, privés ou institutionnels, pour une véritable vision commune du Maroc de demain ».

Aller au-delà de ses limites

À noter que cette édition qui coïncide avec la célébration du 20e anniversaire des impériales sera aussi l’occasion de « rebondir » sur une actualité internationale où l’étoile du Maroc a particulièrement brillé : « Cette année, on va célébrer tous les évènements marquants qui ont eu lieu dernièrement, en l’occurrence l’épopée de l’équipe nationale lors du Mondial 2022, d’où le slogan “Breaking Boundaries “. En d’autres termes, il faut aller au-delà de soi et au-delà de ses limites ».

Ainsi, pour illustrer cet anniversaire, les organisateurs de l’événement auront à cœur de partager avec le public tout le cheminement des réalisations et des actions menées lors de ces années aux côtés des partenaires des Impériales, que ce soit dans le domaine du marketing, du digital, de la communication, de la publicité ou des médias.

Durant les cinq journées de débats et de rencontres, l’innovation, la créativité et l’audace seront mis à l’honneur pour lever les freins qui empêchent de réaliser pleinement le développement du pays et de mettre en valeur la Marque Maroc. Pour ce faire, les intervenants feront un focus sur les marques qui ont brillé au Maroc et à l’international dans tous les secteurs et se pencheront sur des questions cruciales comme l’adaptation des marques à la révolution technologique impulsée par l’intelligence artificielle. Ces experts de tous horizons seront également sollicités pour nous éclairer sur les nouvelles tendances du commerce, du marketing, des médias, de la distribution, …

Keynotes et panels

En plus d’une plénière de haut niveau où se succéderont keynotes et panels, Les Impériales 2023 se distinguent également des éditions précédentes par un programme encore plus riche avec notamment l’inauguration en événement parallèle du Casablanca Conférence, une rencontre qui ambitionne d’asseoir la capitale économique comme hub de l’écosystème de la communication, en connexion avec le monde des marques et de l’entreprise. Le Casablanca Conférence aura lieu le mardi 9 mai, en avant-première de l’ouverture officielle des Impériales 2023.

Comme à l’accoutumée, les prix « Les Étoiles » viendront récompenser les marques et les agences ayant fait preuve de créativité et d’audace en 2022, à travers leurs campagnes de communication. Pour l’occasion, le palmarès des Étoiles s’enrichit cette année de nouvelles catégories telles que l’engagement des marques et le secteur de l’évènementiel. Pas moins de 8 catégories et 49 sous-catégories seront offertes aux candidats comme autant d’opportunités de remporter un prestigieux trophée.

Enfin, la soirée de gala clôturant l’événement sera marquée par une série d’hommages ainsi que la remise des prix Casablanca Lights aux personnalités et actions marquantes de l’année.

Plus d’infos : https://www.lesimperiales.com/