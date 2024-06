Les ventes de phosphates et dérivés ont évolué de 4,7% pour atteindre plus de 25,23 milliards de dirhams (MMDH) au cours des quatre premiers mois de cette année, contre 24,10 MMDH à fin avril 2023, selon l’Office des Changes.

Cette évolution, atténuée par la baisse des ventes de l’acide phosphorique (-435 millions de dirhams (MDH)), est due principalement à la hausse des ventes des engrais naturels et chimiques (+1,28 MMDH) et des phosphates (+285 MDH), précise l’Office des Changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’avril.

La même source souligne également une progression de 17,3% des exportations du secteur aéronautique à 8,32 MMDH, suite à l’accroissement des ventes du segment de l’assemblage (+1,16 MMDH) et des exportations du segment EWIS (+64 MDH).

Le secteur de l’automobile, quant à lui, a évolué de 12,8% à 52,71 MMDH, suite à l’augmentation des ventes du segment de la construction (+2,79 MMDH), du segment du câblage (+1,82 MMDH) et du segment de l’intérieur véhicules et sièges (+521 MDH).

En revanche, le secteur électronique et électrique s’est replié de 9,7% à 5,29 MMDH. Cette baisse s’explique par le recul des ventes des composants électroniques (-683 MDH). Elle est toutefois contrebalancée par la hausse des exportations des appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques (+92 MDH).

Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire affiche également une contraction de 1,9% à 33,69 MMDH en raison de la baisse des exportations de l’industrie alimentaire (-784 MDH), tandis que les ventes du secteur du textile et du cuir ont cédé 6% pour s’établir à 15,21 MMDH, une dépréciation tributaire de la baisse des ventes des vêtements confectionnés (-599 MDH) et des chaussures (-171 MDH).

Il est à rappeler que le total des exportations a atteint 150,49 MMDH à fin avril 2024, contre 145,40 MMDH une année auparavant, soit une progression de 3,5%.