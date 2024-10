Les étudiants en médecine on annoncé un nouveau sit-in le 5 octobre à Rabat afin de protester contre l’absence de dialogue constructif et de solutions «concrètes» à leurs revendications.

La crise des étudiants en médecine se poursuit. Alors que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a annoncé de nouvelles dates pour les examens et la reprise des cours dans les facultés de médecine, les étudiants rejettent ces nouvelles mesures et annoncent un sit-in national le 5 octobre à Rabat à midi.

Cette nouvelle mobilisation est annoncée sous le slogan «La jeunesse marocaine et ses cadres pour une meilleure situation de droits et de santé», précise un communiqué de la Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc.

Lire aussi: Après le niet des étudiants en médecine, Miraoui annonce de nouvelles mesures

D’après le communiqué, les étudiants en médecine rejettent les nouvelles propositions du département d’Abdellatif Miraoui, qui considèrent «insuffisantes», et déplorent l’«absence de mesures et solutions concrètes» pour clôturer ce dossier de manière définitive.

Les futures blouses blanches ont, par ailleurs, fortement dénoncé les agressions morales et physiques à l’encontre des étudiants, des médecins et de leurs familles lors des dernières manifestations pacifiques. «Notre esprit de lutte dépasse toutes les formes de peur et d’intimidation, et repose d’abord sur la confiance dans notre dossier revendicatif et l’unité des étudiants qui ont démontré un niveau élevé de conscience et de stabilité, ainsi qu’un sens civique tout au long de ces dix mois», affirment-ils.