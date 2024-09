Les Etats-Unis ont autorisé le premier vaccin contre la grippe à s’administrer soi-même sans l’aide d’un professionnel de santé, en spray nasal.

Le vaccin FluMist est produit par le groupe AstraZeneca. Il était déjà autorisé depuis plusieurs années par l’agence américaine des médicaments (FDA) chez les personnes âgées de 2 à 49 ans.

Les enfants mineurs ne sont pas censés se l’administrer eux-mêmes, mais leurs parents ou la personne s’occupant d’eux peut alors le faire.

Il s’agit d’une « nouvelle option pour recevoir un vaccin sûr et efficace contre la grippe saisonnière, potentiellement plus pratique, plus souple et plus accessible pour les individus et les familles », s’est félicité Peter Marks, responsable au sein de la FDA.

Une ordonnance sera toujours nécessaire pour obtenir le vaccin, via une pharmacie en ligne, a détaillé la FDA. Cette option sera disponible à partir de l’automne prochain, a précisé AstraZeneca.

Le vaccin contiendra des instructions d’utilisation, qui ont été évaluées lors d’une étude pour vérifier qu’elles étaient bien comprises.

Cette autorisation est « un pas important pour rendre les vaccins plus accessibles », s’est réjoui Iskra Reic, de chez AstraZeneca.

L’effet secondaire principal du vaccin, qui contient un virus vivant atténué, peut être de la fièvre chez les enfants de 2 à 6 ans.

Près de 200 millions de doses ont déjà été distribuées dans le monde par le passé, selon l’entreprise. Le vaccin s’appelle Fluenz Tetra en France.

La grippe peut être dangereuse pour les populations à risque, notamment les personnes âgées ou les jeunes enfants. Chaque saison est différente en termes de conséquences sanitaires.

La grippe a causé la mort d’entre 4.900 à 51.000 personnes annuellement entre 2010 et 2023 aux Etats-Unis, selon les autorités sanitaires américaines.