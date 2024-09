Amman et Abou Dhabi ont signé mercredi un accord portant sur un projet de chemin de fer en Jordanie reliant le port d’Aqaba, sur la mer Rouge, aux provinces minières de Karak et Maan, pour lequel les Emirats arabes unis investiront 2,3 milliards de dollars.

Ce projet vise à accroître les capacités d’exportation du royaume, selon une source officielle.

L’investissement émirati permettra de « relier le port d’Aqaba (à 328 kilomètres au sud d’Amman) aux zones minières de Shidiya (dans la province de Maan, à 212 kilomètres au sud d’Amman) et Ghor al-Safi (dans la province de Karak, à 118 kilomètres au sud d’Amman) », a déclaré le Premier ministre jordanien, Bicher al-Khasawneh, cité par l’agence de presse officielle jordanienne Petra.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature à Aqaba en présence du ministre émirati de l’Investissement, Mohamed Hassan Alsuwaidi, il a précisé qu’il faudra « cinq ans pour démarrer l’exploitation effective de la voie ferrée, soit en 2030 ».

Entre-temps, les études nécessaires seront menées et les appels d’offres lancés au début de 2026, a-t-il ajouté.

« La construction de cette ligne permettra une augmentation considérable de nos capacités logistiques et d’exportation, avec un volume initial de 16 millions de tonnes de produits de phosphate et de potasse, dont 13 millions de tonnes de phosphate et 3 millions de tonnes de produits de potasse ».

De son côté, le ministre émirati a affirmé que « cet accord reflète l’engagement des Emirats à déployer nos efforts communs pour stimuler la croissance économique et renforcer la résilience et la diversification économiques » des deux pays.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un ensemble d’investissements plus large, d’une valeur estimée à environ 5,5 milliards de dollars, signé par la Jordanie et les Emirats à la fin 2023, en présence du roi Abdallah II de Jordanie et du président des Emirats, cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane.

La Jordanie est l’un des plus grands producteurs de phosphate et de potasse au monde.

Les réserves de phosphate dans le royaume sont estimées à environ 3,7 milliards de tonnes, plaçant le pays au cinquième rang mondial.

La Jordan Phosphate Mines Company est le deuxième plus grand exportateur et le sixième plus grand producteur de phosphate au monde.

En 2019, la Jordanie était classée septième producteur mondial de potasse.