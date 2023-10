Le gouvernement israélien a annoncé vendredi soir que les deux otages américaines dont le Hamas avait annoncé la libération plus tôt dans la journée étaient bien arrivées en Israël.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a indiqué dans un communiqué que les deux femmes, Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan, « ont été libérées des mains de l’organisation terroriste Hamas » remises à la frontière de Gaza et se « dirigent vers un point de rendez-vous, dans une base militaire du centre du pays, où les attendent les membres de leur famille ».

Les deux femmes avaient été kidnappées le 7 octobre alors qu’elles se trouvaient en visite au kibboutz (village agricole collectiviste) Nahal Oz.

Il s’agit de la première libération d’otages confirmée par les deux parties.

Joe Biden s’est dit vendredi « au comble de la joie » après la libération de deux Américaines qui avaient été prises en otages le 7 octobre par le Hamas lors de l’assaut sanglant du groupe islamiste palestinien contre Israël.

« Nos compatriotes ont vécu une terrible épreuve ces quatorze derniers jours et je suis au comble de la joie qu’elles soient bientôt réunies avec leurs familles », a-t-il déclaré dans un communiqué, en remerciant le Qatar et Israël pour leur « partenariat », et en promettant que les Etats-Unis « ne s’arrêteraient pas avant de ramener à la maison » leurs autres ressortissants encore otages.

A Doha, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majid Al-Ansari, a confirmé que « deux otages civils américaines ont été libérées par le Hamas et remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza ».

Secretary of State of the United States of America, Antony Blinken, will arrive in Doha tomorrow. He will hold discussions with HE Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, he will discuss the latest developments in the the Palestinian territories and Israel, ways of…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 12, 2023