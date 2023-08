Les dégâts engendrés par les catastrophes naturelles dans le monde s’élèvent à environ 120 milliards de dollars (109 milliards d’euros) au premier semestre, selon une estimation de Swiss Re, les orages aux Etats-Unis faisant gonfler la facture des assureurs.

Ce chiffre se situe en légère baisse par rapport au premier semestre 2022, quand les dégâts avaient été chiffrés à environ 123 milliards de dollars, les dégâts couverts par les compagnies d’assurance ayant en revanche quelque peu augmenté, à 50 milliards de dollars, contre 48 milliards un an plus tôt, indique mercredi le réassureur suisse dans un communiqué.

La catastrophe la plus coûteuse a été le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Les pertes économiques sont évaluées à 34 milliards de dollars, selon une estimation préliminaire de la Banque mondiale, les frais pour assureurs étant estimés à 5,3 milliards de dollars, d’après les calculs de Swiss Re, qui fait office d’assureur pour les assureurs.

Insured losses from #NaturalCatastrophes in the first half of 2023 were USD 50bn with USD 120bn in economic losses. It was the highest first half insured losses since 2011, when the #earthquake and #tsunami hit Japan. Learn more: https://t.co/Di8OuW4NQo. pic.twitter.com/R8KvrrHUKx

— Swiss Re (@SwissRe) August 9, 2023