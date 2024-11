Une délégation de la Fédération des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel du Sahara s’est rendue à Londres pour participer à la 5e édition du London Arthouse Film Festival (LAHFF), qui met cette année à l’honneur le cinéma et la culture hassanis.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat et de coopération entre la fédération et le festival, visant à promouvoir le cinéma sahraoui marocain à l’international et à tirer parti des expériences des cinéastes britanniques.

Mardi soir, la version anglaise du film documentaire « Um Echgag », réalisé par Ahmed Bouchekla, a été projetée. Ce film retrace l’histoire de la lutte des Sahraouis et de leur défense des valeurs nationales à travers leur allégeance aux Rois alaouites.

La projection a enregistré la présence de nombreux cinéastes participant au festival, ainsi qu’une délégation officielle de l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni.

Une table ronde sera également organisée sur la promotion du cinéma dans les régions sahariennes, afin de présenter aux cinéastes de divers pays les richesses et les atouts du Sahara marocain ainsi que de ses studios naturels.

Le LAHFF sera également l’occasion de tenir des rencontres et de signer des accords de partenariat avec plusieurs cinéastes intéressés par le développement et le partage de leurs expériences dans les régions désertiques marocaines.

Cité dans un communiqué de la Fédération des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel du Sahara, Said Zribiaa, président de la Fédération, a souligné que cette initiative reflète la volonté royale de défendre la cause nationale à travers le cinéma, notamment après son discours de la Marche verte.

Le festival représente par ailleurs une occasion unique d’établir davantage de liens entre les cinéastes sahraouis et ceux du monde entier, tout en faisant découvrir le dynamisme des régions du sud du Maroc, a-t-il ajouté.