L’Association des Barreaux du Maroc (ABAM) a décidé de suspendre la grève générale qu’elle avait entamée depuis le 1er novembre, mettant fin à un débrayage inédit de 11 jours.

La réunion du Bureau exécutif de l’Association, qui s’est tenue ce lundi soir, a abouti à la décision de suspendre la grève, sur la base des conclusions de la première réunion de la commission de dialogue, tenue quelques heures auparavant au siège du ministère de la Justice avec les représentants de ce dernier, indique l’ABAM dans un communiqué publié lundi tard dans la soirée.

Lors de cette réunion, le Secrétaire général du ministère de la Justice a remis les projets de loi au Président de l’Association, qui lui a, à son tour, remis un dossier complet de demandes concernant la loi sur la profession, le projet de loi de la procédure civile, l’aide juridictionnelle, le dossier de la mutualité des avocats au Maroc, ainsi que le dossier fiscal. Les sujets à examiner par la commission de dialogue concernant ces dossiers ont été définis, en plus des questions relatives à la numérisation, la modernisation, ainsi que le projet de loi sur la procédure pénale.

Un procès-verbal signé

Selon la même source, les deux parties se sont engagées à adopter ce qui sera convenu lors des réunions programmées, dans l’intérêt de la justice et dans un respect total de l’autorité législative. Un procès-verbal détaillé a été rédigé et signé par les deux parties.

Le Bureau de l’Association s’est félicité de l’aboutissement de son plaidoyer au début des sessions de dialogue, sous la médiation des Commissions de la Justice et de la Législation des deux chambres du Parlement, notant « les signes positifs de cette démarche et les initiatives concrètes du Ministère de la Justice visant à établir une base de confiance et un esprit de coopération et de complémentarité avec l’Association ».

Paralysie totale

C’est dans ce contexte que le Bureau de l’Association a décidé de suspendre la décision de cessation totale des fonctions de défense à compter de lundi. Cette cessation avait duré 11 jours, entraînant le report d’innombrables affaires en cours.

Le Ministère de la Justice et l’Association des Barreaux du Maroc se sont entendus, samedi dernier, grâce à l’intervention d’une médiation parlementaire, pour « institutionnaliser le dialogue entre le Ministère et l’Association », et « mettre en place des comités thématiques entre les deux parties pour discuter des projets de lois proposés, selon un ordre du jour convenu, et documenter les travaux de ces comités avec des procès-verbaux à consulter si nécessaire ».