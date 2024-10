Les associations de défense des droits des consommateurs mettent en garde sur de mauvaises pratiques assez répandues dans le transport des poissons qui peuvent mettre en danger la santé des consommateurs.

C’est un phénomène devenu, hélas, assez courant au Maroc: le non-respect de la chaîne du froid ! Des associations de consommateurs tirent la sonnette d’alarme sur le transport des produits de la mer, produits hautement sensibles. Ce type de manquement risque de permettre aux bactéries de se développer dans les poissons, et provoquer des intoxications alimentaires.

Dans ce contexte, Ali Chettour, président de l’Association Marocaine de la défense des droits de consommateur, confirme « une grande négligence dans le transport du poisson, qui une fois périmé, peut mettre en danger la santé du consommateur« . Selon lui, ce manquement « est dû à une mauvaise organisation, l’absence de suivi quotidien, mais surtout le non-respect des normes sanitaires, notamment le système de réfrigération dans le transport« .

Lire aussi: Alerte sanitaire en Espagne: de l’Anisakis détecté dans du poisson marocain

DE son côté, Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits des consommateurs (FMDC), se dit inquiet de l’ampleur de cette pratique qui persiste malgré l’existence de décret relatif au transport des produits périssables. L’acheminement des produits de la mer depuis le marché de gros doit se faire dans des cabines réfrigérées ou frigorifiques agréés par l’ONSSA, ce qui n’est pas toujours le cas.

Toutefois, Bouazza Kherrati déplore le grand nombre d’acteurs existants dans la logistique des produits périssable, affirmant que « c‘est une situation qui crée une énorme pression sur les autorisations de transport« . De ce fait, « les véhicules de transport du poisson sont contrôlés et agrès par le département de la pêche et l’ONSSA. Mais, tous les véhicules qui s’activent hors ce système ne sont pas contrôlés et c’est le consommateur qui en paie le prix.«

Lire aussi: Marrakech: 300 kilos de poissons avariés saisis, trois interpellations

Par ailleurs, la même source révèle, « qu’actuellement, les produits de la pêche ne sont contrôlés qu’au niveau des grandes halles. Ailleurs, c’est le néant au vu et au su de toutes les autorités. » En effet, les poissons sont principalement vendus aux mareyeurs; des intermédiaires dans la distribution, dans les halles gérées par l’ONP et contrôlés par les services vétérinaires. Cependant, lors des échanges, le poisson dit de « terre », produit de contrebande, se vend sans aucune autorisation et se retrouve sur les marchés sans aucun contrôle.

Pour faire face à ce phénomène, le président de la FMDC propose de créer une institution nationale dédiée à la protection des consommateurs.

Pour rappel, cet été au Maroc, de nombreuses personnes se sont retrouvées aux urgences pour des intoxications alimentaires.