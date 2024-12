Une importante délégation américaine a visité mardi deux établissements sous tutelle de la Fédération nationale de minoterie (FNM), en l’occurrence l’Institut de formation en industrie meunière (IFIM) et l’Institut de formation aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie (IFMBP).

Le département de l’Agriculture des Etats-Unis a entamé une mission commerciale au Maroc hier mardi. Composée de représentants de coopératives et d’acteur privés, une délégation de près de 60 membres a ainsi visité le Centre de recherches en industries céréalières (CERIC), où se trouvent l’Institut de formation en industrie meunière (IFIM) et l’Institut de formation aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie (IFMBP).

Sous tutelle de la Fédération nationale de minoterie (FNM), ces deux établissements basés à Casablanca ont été mis en place avec l’appui du Millenium Corporation Challenge (MCC), un organisme indépendant du gouvernement américain, mais financé par le Congrès américain.

C’est par l’IFIM que la délégation américaine, conduite par Daniel Whitley, administrateur des Affaires étrangère au département de l’Agriculture US, a débuté la visite. Les responsables de la FNM ont présenté l’institut, en commençant par donner un aperçu général sur sa structure, les formations dispensées, et l’insertion professionnelle de ses lauréats. Une carte actualisée de la répartition de ces lauréats à travers le monde a été présentée à la délégation, qui s’est réjouie de voir que deux d’entre eux sont actuellement en poste aux États-Unis.

La visite a inclus une présentation plus en profondeur des cursus de l’IFIM et des différents partenariats établis avec les pays d’Afrique subsaharienne. Une insistance particulière a été faite sur les frais de formation: « Les élèves en formation initiale ne paient rien, par contre, les professionnels en formation continue sont soumis à des frais », a-t-on expliqué. Il a été aussi précisé aux Américains que l’institut reçoit annuellement 16 tonnes de céréale pour la praticité de la formation.

Toujours à l’IFIM, la délégation américaine s’est rendue au laboratoire d’analyses des produits agroalimentaires, en charge de réaliser les analyses depuis la matière première jusqu’au produit fini. Ce fut l’occasion de découvrir des semences en provenance des Etats-unis, et de voir quelques échantillons traités. Enfin, la dernière étape a été une inspection des sites de transformation de certains produits comme le couscous et les pâtes, avec une explication détaillée du processus.

Pause dégustation à l’IFMBP

Cap a été ensuite mis sur l’IFMBP, où les membres de la délégation américaine ont eu droit à des séances de dégustation des différents produits sur lesquels les apprenants sont formés. Le tout avec une explication des mécanismes de sélection, les processus de formation et de coopération à l’internationale.

Après la tournée sur les installations, un point de presse a été organisé, l’occasion pour Moulay Abdelkader Alaoui, président de la FNM, de remercier l’Etat américain pour sa coopération et son soutien constant et indéfectible vis-à-vis du Maroc, « un pays fiable grâce au leadership éclairé de sa Majesté le Roi Mohammed VI ». Il a également annoncé que le Maroc va accueillir l’année prochaine « le plus grand salon mondial de la meunerie« .

Alaoui a en outre exprimé son souhait et celui de ses pairs de développer le partenariat avec les États-Unis. Pour commémorer l’événement du jour, il a remis un médaillon à Daniel Whitley. Le chef de la délégation américaine a saisi l’occasion pour rappeler que cette mission s’inscrit dans le cadre d’un partenariat agricole vieux de plus de trois décennies. Pour lui, cette mission « est une opportunité de co-construire le futur et de regarder ensemble vers l’avenir ».

La visite s’est terminée par la remise de souvenirs à la délégation américaine par la FNM. La mission commerciale, qui prendra fin demain jeudi, promet d’offrir de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités aux meuniers marocains.