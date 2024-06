Les Aéroports du Maroc ont enregistré, durant les cinq premiers mois de 2024, un volume de trafic commercial de 12.353.496 passagers, en hausse de 19% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office national des Aéroports (ONDA).

Le trafic international a connu une croissance de 19% à 11.135.210 passagers accueillis et celui intérieur a augmenté de 18% à 1.218.286 passagers, précise l’ONDA dans un communiqué.

L’évolution du trafic international a été favorisée par la création de plusieurs nouvelles lignes aériennes internationales desservant les Aéroports du Maroc, fait savoir la même source, citant les lignes Marrakech : Leeds Bradford (Royaume-Uni), Tanger : Lisbonne et Barcelone, Rabat : Istanbul, Barcelone, Paris CDG, Bruxelles et Bâle Mulhouse (Suisse), Tétouan : Amsterdam et Bilbao et Casablanca : Abidjan.

Concernant les mouvements aéroportuaires, ils ont atteint 90.738, en progression d’environ 14% par rapport à fin mai 2023.

Le trafic fret a, quant à lui, totalisé 39.655 tonnes durant les cinq premiers mois de 2024, soit une croissance de 27% comparativement à la même période un an auparavant.

Les Aéroports du Maroc ont accueilli 12 353 496 passagers entre janvier et mai 2024, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période de 2023.#ONDA #AéroportsduMaroc #Airports pic.twitter.com/AONepQ2vt9 — ONDA (@ondaofficiel) June 19, 2024

Au cours du seul mois de mai 2024, les Aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 2.827.570 passagers, en forte hausse de 20% par rapport au même mois de 2023.

L’aéroport Mohammed V, qui représente 31% du trafic global, a accueilli 869.278 passagers, en amélioration de 4% par rapport à mai 2023. De même, la majorité des autres aéroports ont affiché une forte croissance, notamment les aéroports Rabat-Salé (+48%), Agadir Al Massira (+40%), Marrakech-Menara (+34%), Tanger Ibn Batouta (+33%), Oujda Angads (+14%) et Fès Sais (+9%).

Le trafic international a connu une hausse de 18% en mai dernier pour s’établir à 2.493.951 passagers accueillis.

Cette croissance s’explique par la performance réalisée par le marché de l’Europe qui s’accapare 85% du total du trafic international, en enregistrant une croissance à deux chiffres (+21%), de même pour les marchés de l’Afrique (13%) et de l’Amérique du Nord (+9%).

Avec 333.619 passagers accueillis, le trafic intérieur a, pour sa part, grimpé de 37%, porté par le lancement, au mois de mai, de nouvelles lignes aériennes intérieures de la compagnie Ryanair (Tanger-Oujda, Tanger-Essaouira et Tanger-Ouarzazate).

Concernant les mouvements aéroportuaires en mai dernier, l’ONDA indique qu’il y a eu 20.351 vols au départ et à l’arrivée dans l’ensemble des aéroports du Maroc, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport à mai 2023.

L’aéroport Mohammed V a représenté 33% de ce trafic, suivi par Marrakech Menara avec 26% et Agadir Al Massira avec 9%.

Pour ce qui est du trafic fret, il a enregistré une hausse de 33% à 8.935 tonnes en mai 2024.