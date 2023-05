La langue anglaise actuellement enseignée comme langue étrangère en troisième année du cycle secondaire collégial, sera généralisée progressivement dans tous les collèges dès la rentrée scolaire 2023-2024.

Le Maroc commencera à généraliser l’enseignement de l’anglais au secondaire dès l’année prochaine pour atteindre 100% des collèges en 2025, annonce une circulaire du ministre l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, adressée aux directeurs des établissements de l’enseignement secondaire collégial et aux enseignants de la langue anglaise.

Avant d’atteindre un taux de couverture de 100% lors de l’année scolaire 2024-2025, cette généralisation se fera de manière progressive, avec un taux de 10% puis de 50% dès 2023-2024.

Cette décision intervient « sur la base des dispositions de la Constitution du royaume, qui prévoit l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus parlées dans le monde, comme moyen de communication, d’engagement et d’interaction avec la société de la connaissance et d’ouverture aux diverses cultures et la civilisation de l’époque », indique la circulaire.

Le département de Chakib Benmoussa rappelle également « le statut de la langue anglaise dans la société et les horizons futurs qu’elle ouvre aux jeunes dans les domaines de la science, de la technologie, de la communication, de l’ouverture culturelle et civilisationnelle ».