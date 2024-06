L’ex-ministre socialiste et ancien directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn, retiré de la vie politique depuis l’affaire du Sofitel de New York, a appelé mardi à « éliminer le candidat d’extrême droite » au second tour des législatives le 7 juillet, quitte à voter LFI « en se bouchant le nez ».

« Il faut savoir choisir son meilleur ennemi« , écrit dans une tribune publiée par le magazine Challenges celui qui faisait figure de favori de la présidentielle 2012 avant d’être emporté par une accusation d’agression sexuelle en mai 2011 – affaire finalement soldée par un non-lieu devant la justice américaine et une transaction financière avec la plaignante.

Treize ans après, l’ex-baron socialiste se désole de voir le choix réduit à « une coalition hétéroclite » de gauche « comprenant de vrais démocrates et de vrais totalitaires« , ou « une coalition homogène de vrais totalitaires, tous détestables » à droite, le centre étant à ses yeux « incapable de trouver une majorité dans le pays« .

Faute de pouvoir départager le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national sur leurs programmes « très peu crédibles » et « dont il n’y a rien de bon à attendre« , l’ancien ministre de l’Economie désigne toutefois « sans hésitation » l’extrême droite comme son « meilleur ennemi« , car elle « met en cause de façon principielle les fondements mêmes de la République« .

Si dimanche « au premier tour, chacun trouvera parmi les candidats celui qui lui convient le mieux« , le 7 juillet « au second tour (…) les démocrates sauront sans hésiter comment voter: éliminer le candidat d’extrême droite« , insiste M. Strauss-Kahn.

Même « en cas de duel entre un candidat RN et un candidat LFI (…) il ne faudra pas hésiter non plus« , ajoute-t-il, « fusse en se bouchant le nez« .