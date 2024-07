Le Nouveau Front populaire et ses alliés sont arrivés en tête du second tour des élections législatives anticipées en France, organisées dimanche 7 juillet. Voici les résultats au Maroc.

Le second tour des élections législatives anticipées en France s’est déroulé hier dimanche 7 juillet. A l’arrivée, un nouveau séisme politique: l’alliance de la gauche, rassemblée sous la bannière du Nouveau Front populaire, est arrivée en tête avec 182 sièges à l’Assemblée nationale française, devant le camp présidentiel (Ensemble) qui gagne 168 sièges, tandis que le Rassemblement national (extrême droite) et ses alliés ont remporté 143 sièges.

Au niveau des Français de l’étranger, et plus précisément dans la 9e circonscription, qui couvre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, hors Bénin, Ghana, Togo et Nigeria, comme au premier tour, Karim Ben Cheïkh est sorti vainqueur.

Le candidat de l’Union de la gauche a été élu avec 74,71% des voix, devançant son adversaire Samira Djouadi d’Ensemble avec 25,29% des suffrages exprimés. Le RN était déjà hors course à l’issue du premier tour.

🇫🇷 Grâce à votre mobilisation, je suis largement réélu à l’@AssembleeNat avec près de 75% des suffrages exprimés. Fier de représenter la #9eCircoFDE et de voir le #NouveauFrontPopulaire porter haut les valeurs de la République : Liberté – Égalité – Fraternité ! ✌️ pic.twitter.com/PVBdq4asMJ — Karim Ben Cheikh (@K_BenCheikh) July 7, 2024

Qu’en est-il dans les villes? Globalement, toujours comme au premier tour, la gauche s’est imposée au niveau de tous les bureaux de vote du Royaume. A Agadir, Ben Cheïkh a ainsi engrangé 59,67% des voix, contre 40,33% pour la représentante du camp présidentiel.

A Marrakech, le match était plus ou moins équilibré: 52,51% des votants ont accordé leurs voix à Ben Cheïkh, et 47,49% à Djouadi.

Au niveau des autres villes, l’Union de la gauche a régné sans partage. A Casablanca, Ben Cheïkh l’a emporté avec 73,86% des voix, devant les 26,14% pour Djouadi. A Fès, l’écart a été encore plus grand, avec 79,22% de voix contre 20,78%.

A Rabat et Tanger, les tendances étaient similaires à celles de la capitale spirituelle. Les Français de la capitale ont accordé 79,73% de leur voix à Ben Cheïkh, et 20,27% à Djouadi, tandis qu’au niveau de la ville du détroit, le pourcentage des voix engrangé par la gauche s’est élevé à 79,77%, contre 20,23% pour le camp présidentiel.