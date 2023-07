Le Parti populaire a remporté les élections législatives avec 136 sièges contre 122 obtenus par les socialistes du premier ministre Pedro Sanchez (PSOE) avec 94% comptés, annonce l’agence Europa press

Les Espagnols se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leurs représentants après que le Premier ministre, Pedro Sánchez, a décidé d’avancer les élections après les résultats obtenus aux élections municipales et régionales du 28 mai.

Le décompte annoncé par l’agence Europa Press donne le PP en tête.

Donné vainqueur par les sondages, le leader du Parti populaire (PP, droite) Alberto Núñez Feijóo a dit dimanche espérer que l’Espagne « entame une nouvelle ère ».

Cette élection est « très importante (…) pour le monde et pour l’Europe », a estimé de son côté le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, au pouvoir depuis cinq ans.

Ce scrutin suscite un intérêt inhabituel à l’étranger en raison de la possible arrivée au pouvoir d’une alliance entre la droite traditionnelle et le parti ultranationaliste et ultraconservateur Vox, qui rejette l’existence de la violence de genre, critique le « fanatisme climatique » et est très ouvertement anti-LGBT et anti-avortement.

Un tel scénario marquerait le retour au pouvoir de l’extrême droite en Espagne pour la première fois depuis la fin de la dictature franquiste en 1975, il y a près d’un demi-siècle.