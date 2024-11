Le président sénégalais Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. ©DR

Le parti Pastef, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, a obtenu une large majorité de sièges à l’Assemblée nationale du Sénégal suite aux élections législatives anticipées organisées dimanche, selon des résultats partiels et provisoires.

Dans la plupart des résultats aux élections législatives anticipées de dimanche, le parti au pouvoir Pastef est souvent suivi des coalitions Sàmm Sa Kàddu et Takku Wallu Sénégal, respectivement dirigées par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et l’ex-président du Sénégal, Macky Sall, selon ces résultats publiés par l’Agence de presse sénégalaise (APS).

La liste Jàmm Ak Njariñ de l’ancien Premier ministre Amadou Ba joue aussi les seconds rôles aux côtés de celles de Barthelemy Dias et Macky Sall, selon le média public.

Les premières tendances de cette élection placent ainsi le parti au pouvoir, le Pastef, largement devant, ont reconnu dimanche soir plusieurs leaders de l’opposition, avant la proclamation des résultats officiels.

Environ 7,3 millions d’électeurs étaient appelés dimanche à élire 165 députés qui siégeront pour cinq ans, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l’étranger.

Barthélémy Dias et Amadou Ba, dirigeant respectivement les listes Samm Sa Kaddu (Tenir sa promesse) et Jamm ak Njariñ (Paix et sécurité), ont adressé leurs félicitations au Pastef qu’ils donnent pour « vainqueur » des législatives anticipées convoquées par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye.

Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jàmm Ak Njariñ, a pour sa part salué la portée historique de ce scrutin. « Ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal. Il nous rappelle que l’essence de la politique est de servir, d’écouter et de construire ensemble», a déclaré l’ancien Premier ministre sous le régime de Macky Sall, l’ex-président qui est également tête de liste de la coalition Takku-Wallu Sénégal.

« Au-delà des compétitions électorales, c’est le Sénégal qui doit toujours gagner, et c’est le Sénégal qui a encore gagné aujourd’hui« , a souligné Ba, sur le réseau X, félicitant le parti Pastef pour sa victoire constatée à l’étape des premiers décomptes.

Le parti Pastef a battu Dias et Ba dans leur bureau de vote, selon les résultats partiels.

Bougane Gueye Dany, 11e sur la liste Samm Sa Kaddu et leader du mouvement Gueum Sa Bopp Les Jambars, a également salué le choix du peuple. « Les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier » où ils avaient élu aussi lors de l’élection présidentielle le candidat du Pastef, Bassirou Diomaye Faye, avec plus de 54% des voix.

Anta Babacar Ngom, également membre de la coalition Samm Sa Kaddù, a, de son côté, reconnu la victoire de Pastef tout en saluant la vivacité démocratique du Sénégal.

Pour sa part, Bougane Guèye Dani, leader du mouvement Gueum Sa Bopp, a adressé ses félicitations à Ousmane Sonko, tout en exhortant la nouvelle majorité à répondre aux attentes du peuple.

Quarante et une listes de partis ou coalitions de partis ont pris part à ce scrutin législatif anticipé.

Cent douze sièges sont pourvus au scrutin de liste majoritaire. La liste arrivée en tête dans chacun des 46 départements du pays obtient l’ensemble des sièges en jeu, soit un total de 112 sièges répartis suivant la démographie et le poids économique de chaque circonscription électorale. Cinquante-trois sièges sont pourvus au scrutin proportionnel.