Le Maroc participe au championnat de lecture rapide et du mind mapping qui se tiendront les 29 et 30 avril à la médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II à Casablanca.

Cet événement, co-organisé par l’Association Marocaine des Sports et du Cerveau (AMSC), le groupe Buzan International et l’Association pour Apprentissage et Cerveau (APAC), a pour objectif de permettre aux marocains de faire partie des équipes en compétition internationale de lecture rapide et mind mapping et de bénéficier d’une multitude de formations auprès d’un collectif d’experts spécialisé dans les sports du cerveau, précise les organisateurs dans un communiqué.

Après la performance remarquable réalisée l’année dernière par la sélection marocaine des athlètes du cerveau, qui a été classée 1ère à l’échelle mondiale dans la catégorie Junior et 2ème pour la catégorie Adultes, l’AMSC co-organise les championnats du monde pour la deuxième année consécutive suite à la recommandation des organisateurs des championnats du monde de lecture rapide et de mind Mapping, ajoute le communiqué.

Soutenu par le groupe international Tony Buzan, ce championnat invite les participants à explorer les capacités infinies et insoupçonnées du cerveau, et à mettre au défi des compétences essentielles notamment la concentration, la mémorisation et autres techniques d’apprentissage, précise le communiqué.

L’équipe marocaine, composée de toutes les catégories d’âge allant de 7 ans et demi à 43 ans, compte des participants de l’école publique à travers la participation de l’AREF de Casa-Settat.

« Notre projet est inclusif, nous savons que l’école publique regorge de génies et nous souhaitons que ces techniques soient intégrées dans le programme scolaire puisqu’elles permettent de développer les capacités cognitives des apprenants », explique la présidente de l’AMSC, Majda Brabij, Championne internationale et arbitre aux championnats du monde de lecture rapide et de mind mapping.

La lecture rapide et le mind mapping révolutionnent les codes de la mémorisation et de l’apprentissage, stimulent le cerveau et défient ses capacités habituelles pour une lecture efficace et efficiente. Elles permettant de lire jusqu’à 1000 mots en une minute avec un taux de rétention d’informations qui dépasse les 80%. S’agissant du Mind Mapping, c’est le meilleur outil pour développer sa créativité et plusieurs entreprises l’utilisent comme outil de Management visuel et collaboratif. Il permet d’apprendre et de penser en respectant le fonctionnement du cerveau, d’où son efficacité.