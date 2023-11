L’école belge de Casablanca a inauguré son école du dehors ce mardi 14 novembre, un concept pédagogique innovant qui vise à apporter aux élèves tous les bienfaits de l’éducation en plein air.

Suite à la signature de l’Accord du 21 mai 2014 entre le gouvernement du Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles, la première école Belge du royaume a ouvert ses portes à Casablanca. Appréciée pour favoriser le développement personnel de l’enfant, l’école Belge veut donner aujourd’hui une autre dimension à sa pédagogie et promouvoir l’école du dehors. Ce concept très répandu dans les pays du Nord, notamment au Danemark et au Canada, consiste à sensibiliser les enfants à la biodiversité du pays, et les rapprocher de la faune et la flore.

Après trois années de réflexion, le plan se concrétise. L’école du dehors a été officiellement lancée ce mardi 14 novembre en présence de Monsieur Pierre-Yves Jeholet, ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des représentants des autorités marocaines et belges.

Concernant le projet pédagogique, les équipes du centre de développement des écoles belges au Maroc se sont inspirées des expériences appliquées dans d’autres pays. Elles ont ainsi observé les meilleures pratiques d’enseignement du dehors à l’international, se sont entourées d’experts de cette pédagogie provenant de Hautes Écoles d’enseignement supérieur de Belgique Francophone ainsi que d’un duo d’architectes belge et marocain. Dans le même temps, une formation sur-mesure a été conçue pour les enseignants qui déploieront la pédagogie du dehors.

C’est ainsi qu’une infrastructure complète d’école à ciel ouvert sera implantée sur un terrain 1,5 hectare dans l’enceinte du site actuel de l’école belge.

L’enfant plus proche de la nature

L’école du dehors repose sur l’idée que l’apprentissage est plus efficace et plus durable lorsqu’il se déroule en contact direct avec la nature. Les bénéfices de cette pédagogie sont nombreux, tant sur le plan scolaire que personnel.

Sur le plan scolaire, l’éducation en plein air permet selon l’équipe de pédagogie, de renforcer la concentration, la mémorisation et la résolution de problèmes, d’enrichir le vocabulaire et les compétences de communication, de favoriser la créativité et l’imagination et stimuler la curiosité et l’exploration

Sur le plan personnel, l’éducation en plein air permet de développer l’autonomie et la confiance en soi, favoriser la coopération et le travail d’équipe, d’améliorer la santé physique et mentale et construire un lien fort avec la nature

L’école belge de Casablanca a conçu son école du dehors en tenant compte de tous ces bénéfices. L’espace est aménagé sous forme de zones d’accueil et de zones d’apprentissage : zone aventure, zone potager, zone animaux, station météo, espace rassemblement, coin feu… Une éolienne, des panneaux photovoltaïques ainsi qu’une station de traitement d’eau sont prévus également pour intégrer la dimension développement durable.

Les enfants âgés de 2 ans à 7 ans qui bénéficieront d’un enseignement mixte, classe traditionnelle/classe du dehors. Ils passeront une partie de la journée en classe et une autre en plein air, en fonction des activités pédagogiques.

A travers ce projet pionnier, l’école belge de Casablanca entend apporter à ses élèves tous les bénéfices de l’éducation en plein air en transférant une partie des apprentissages en dehors des salles de classe traditionnelles. Ce concept pédagogique a le gros avantage d’offrir aux enfants la possibilité d’apprendre de manière plus efficace, plus durable et plus épanouissante.