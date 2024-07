Le parc zoologique d’Aïn Sebaa va accueillir, le 22 juillet, des éléphants âgés, transférés de Belgique. Ces pachydermes souffrent de troubles en raison de leur exploitation durant de très longues années dans des cirques.

Après avoir vécu en Belgique, deux éléphants âgés de 47 ans, s’apprêtent à finir leurs dernières années au Maroc, a rapporté le quotidien espagnol La Razón, précisant que les éléphants, appelés Jana et Praya, ont passé plus de 15 ans au parc animalier d’Amiens avant d’être transférés au zoo Pairi Daiza, dans le même pays, en 2017.

Les deux pachydermes, des femelles, étaient en convalescence suite à des troubles du comportement hérités de leurs années passées dans des cirques. Durant leur période au zoo Pairi Daiza, ils ont reçu des compléments nutritionnels végétaux pour soigner ces troubles.

« Il s’agit d’une excellente opportunité pour ces éléphants âgés« , a déclaré Claire Gilissen, porte-parole du parc Pairi Daiza, précisant que « les conditions de vie en Belgique ne conviennent plus à Jana et Praia« . Et d’expliquer que « plus les éléphants grandissent, plus ils ont besoin de chaleur, et donc la solution a été trouvée dans le nouveau parc d’Aïn Sebaa, près de Casablanca, qui offrira aux éléphants un environnement plus grand et plus chaud« .

Gilissen a ajouté que les problèmes de santé dont souffrent les éléphants ont considérablement diminué, mais qu’ils nécessitent toujours une prise en charge médicale continue et optimale. Elle a, dans ce sens, noté que les deux animaux ont réussi une série de tests pour leur voyage au Maroc.