Le Wali de Marrakech, Farid Chourak, vient d’ordonner la fermeture de 31 établissements hôteliers, dont des hôtels et maisons d’hôtes.

Dans un communiqué, le gouverneur de la région Marrakech-Safi a annoncé sa décision portant sur la fermeture de 31 unités hôtelières pour une durée de 3 mois. Cette décision fait suite à l’observation du non-respect des lois régissant le secteur.

De plus, Farid Chourak, a obligé les propriétaires des hôtels et des maisons d’hôtes concernées par cette décision à continuer de verser les salaires des employés pendant la période d’arrêt. Il a également averti que tout retour à «ces violations et comportements répréhensibles entraînera une fermeture définitive et exposera les propriétaires des maisons d’hôtes et des hôtels à assumer toutes les conséquences juridiques qui en découleraient».

Les autorités locales avaient précédemment adressé des avertissements aux propriétaires de ces unités hôtelières qui violaient les lois, sans aucune réponse pour se mettre en conformité. Les avertissements et alertes sont intervenues après que des commissions mixtes composées d’autorités locales, de la commune et de la préfecture de police ont inspecté les hôtels et les maisons d’hôtes à Marrakech, où il a été constaté que plusieurs établissement enfreignaient manifestement la loi.

Parmi les dysfonctionnements relevés par les commissions mixtes, dans le cadre du suivi du respect des textes législatifs et des activités exercées par les hôteliers, figure le non-respect des horaires de fermeture, ainsi que des nuisances concernant la tranquillité et la quiétude des résidents voisins, en plus d’autres comportements inappropriés qui nuisent à la ville et à la prospérité de son secteur touristique.