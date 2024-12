La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, devant la Commission des secteurs productifs à la Chambre des Représentants, le 1er novembre 2024. © DR.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que les nuitées du tourisme interne s’élèvent à 30 millions, compte tenu des différentes formes d’hébergement, en plus des établissements hôteliers classés.

En réponse à deux questions orales sur le « tourisme interne », Mme Ammor a souligné que ces chiffres confirment que le touriste marocain est le premier client de la destination Maroc.

Et de soutenir que le tourisme interne est désormais un levier de développement économique, social et territorial, contribuant à la création d’emplois et à la dynamisation des secteurs connexes à l’échelle locale.

Cependant, la ministre a relevé que le secteur souffre de la problématique de la saisonnalité, précisant que les données révèlent que la demande dépasse l’offre actuelle, particulièrement durant les vacances d’été. Le tourisme interne, a-t-elle ajouté, bénéficie d’une attention particulière dans la nouvelle feuille de route du secteur du tourisme.

Mme Ammor a fait savoir que deux filières spécifiques ont été prévues dans cette feuille de route pour le tourisme interne (« Bord de mer » et « Nature & découverte »), avec pour objectif de développer de nouveaux produits touristiques adaptés aux besoins des touristes marocains tout au long de l’année et non uniquement durant la période estivale.

Dans ce sens, la ministre a précisé que cinq axes majeurs sont en cours de développement. Il s’agit de fournir un hébergement adapté, via la promotion de l’investissement dans des produits touristiques particulièrement prisés par les touristes marocains tout en encadrant l’hébergement chez les habitants pour réduire les coûts des services touristiques.

A cet effet, elle a cité l’accélération de l’adoption des textes d’application de la loi n°80.14 pour intégrer de nouvelles formes d’hébergement, ainsi que les efforts déployés pour améliorer l’attractivité du produit touristique par la mise en valeur des médinas, la création de circuits touristiques, l’animation culturelle et le renforcement des activités de plein air et sportives.

Le deuxième axe porte sur le renforcement de la connectivité aérienne afin d’améliorer les liaisons entre les destinations marocaines et de désenclaver certaines régions, alors que le troisième axe consiste à inclure le tourisme interne dans les projets phares de la feuille de route, tels que le DinoParc à Azilal, trois parcs naturels à Ifrane, Toubkal et Souss-Massa, les stations écologiques d’Oukaïmeden et Khénifra, ainsi que deux parcs d’attractions à Casablanca et Marrakech.

Pour ce qui est du quatrième axe, il concerne l’amélioration de la promotion touristique, en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), avec le lancement de la campagne « Netla9aw f’bladna » qui met l’accent sur la mobilité interne entre les différentes régions. Le cinquième axe porte, quant à lui, sur le renforcement des ressources humaines qualifiées, notamment les guides touristiques dans les villes, les circuits et les espaces naturels.