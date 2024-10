Le Syndicat National de la Justice (SNJ) a décidé de se retirer de la Confédération Démocratique du Travail (CDT) pour rejoindre l’Union Marocaine du Travail (UMT).

Lors d’une réunion tenue à Casablanca, sous le slogan «une organisation renouvelée et une lutte continue», les membres du SNJ ont décidé, officiellement, de rejoindre les rangs de l’Union Marocaine du Travail (UMT). Cette décision fait suite à des conflits et tensions entre les membres du SNJ et les dirigeants de la CDT qui ont poussé un bon nombre des membres de ce syndicat à démissionner. Cette annonce de retrait met en lumière les tensions parmi les greffiers de justice, liées à un accord entre le gouvernement et certaines centrales syndicales.

Le conseil du Syndicat National de la Justice a pris cette décision, accusant la Confédération de s’ingérer dans les affaires internes de l’organisation et le contrôle absolu de ses affaires, notamment, lors de l’organisation de la 3e conférence du Syndicat National de la Justice, la propagation de la bureaucratie, la domination de l’opportunisme et la création de structures sur mesure d’une manière qui contredit les lois encadrant le travail syndical et sapant le principe de l’indépendance syndicale.

De plus, le conseil reproche à la Confédération Démocratique du Travail de s’opposer aux voix libres et de chercher à les marginaliser.