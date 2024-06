Le parc d’Exposition Mohammed VI El Jadida abrite l’édition 2024 du Salon International de la santé Bucco dentaire Morocco Dental Expo, et ce, du 6 au 9 juin 2024 organisé sous l’Egide du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.

Plus de 5000 visiteurs professionnels et la participation de 107 exposants de provenance de 10 pays se réuniront sous le thème «la Dentisterie Moderne au Service de l’Excellence». Il s’agit, selon les organisateurs, du regrouper sur une seule plateforme l’ensemble de l’écosystème du secteur de la santé Bucco-dentaire, et d’offrir aux participants des solutions médico-technologiques innovantes ainsi que des opportunités d’échanges.

Le Forum Dental Tribune qui se déroulera en marge du salon connaîtra la tenue de plus de 20 Panels institutionnels et diverses sessions scientifiques conférences et ateliers tenues, animés par plus de 60 intervenants nationaux et internationaux.

Le Morocco Dental Expo 2024 connaîtra la présence de des personnalités éminentes du secteur, notamment, des doyens de facultés de médecine et de pharmacie, des présidents de l’Ordre des Médecins dentistes de plusieurs pays en Afrique, des représentants d’organismes publics, ainsi que des membres des associations et de fédérations du secteur.

La séance inaugurale de ce grand événement se déroulera le vendredi 07 juin 2024 à partir de 16h à la Salle Mogador au Parc d’exposition Mohammed VI à El Jadida.