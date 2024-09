Les dépenses liées à la rentrée scolaire représentent un lourd fardeau pour la majorité des familles marocaines. Une récente étude s’est intéressée aux comportements et stratégies financières des parents marocains pour préparer la rentrée scolaire. Ce qu’il en ressort.

Comment les parents au Maroc comptent-ils financer la rentrée scolaire de leurs enfants? Une enquête menée par le cabinet Sunergia en partenariat avec L’Économiste a révélé que 40% des Marocains ont des enfants scolarisés, avec en moyenne 2 enfants par famille.

Les données de l’étude indiquent également que 70% des familles marocaines scolarisent leurs enfants dans des écoles publiques (primaire, collège, lycée), et davantage au niveaux des ruraux (80%) et des catégories socio-professionnelle (CSP) D et E (90%). Cependant, 27% d’entre eux scolarisent leurs enfants dans des écoles privées, davantage auprès des citadins (36%) et des CSP A et B (66%).

Lire aussi: Elèves, établissements, internats… la rentrée scolaire 2024-2025 en chiffres

D’après la même source, «12% des familles marocains ont des enfants inscrits dans une université ou école supérieure étatique, davantage auprès des personnes âgées de 55 à 64 ans (29%) et de 65 ans et plus (54%). Alors que 3% des Marocains ont des enfants qui poursuivent leurs études dans une université ou école supérieure privée».

S’agissant du financement de la rentrée scolaire, 43% des parents marocains ayant des enfants scolarisés dans le public comptent financer leur rentrée scolaire via une part du salaire du mois de septembre, tandis que 30% comptent sur leur épargne et 7% un crédit de la part de leur famille, davantage pour les CSP D et E.

Pour ceux ayant des enfants scolarisés dans des écoles privées, 56% envisagent de payer les frais de scolarité et la fourniture scolaire de leurs enfants via une part du salaire du mois de septembre, 41% avec l’épargne et 3% optent pour un crédit à la consommation.