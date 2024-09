Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à son frère, le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, suite au décès de sa sœur, la Princesse Latifa Bint Abdelaziz Al Saoud.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec « grande affliction le décès de votre défunte sœur, SAR la princesse Latifa Bint Abdelaziz Al Saoud, que Dieu l’ait en Sa sainte Miséricorde ».

Suite à cette douloureuse perte, le Roi exprime au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam et à travers lui à tous les membres de la famille royale Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de lui accorder patience et réconfort et d’accueillir la défunte en son vaste paradis.

Affirmant partager avec le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud les sentiments de tristesse en cette circonstance affligeante, le Souverain prie également le Tout-Puissant de préserver le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de lui accorder longue vie.