Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’athlète olympique Soufiane El Bakkali qui a remporté, mercredi, la médaille d’or du 3.000 m steeple lors des Jeux Olympiques (Paris 2024).

Dans ce message, le Roi a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses à l’athlète Soufiane El Bakkali pour avoir remporté la médaille d’or du 3000 m steeple lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et permis ainsi au Maroc de conserver ce titre pour la deuxième fois consécutive après l’édition de Tokyo 2020.

Félicitant l’athlète pour cette honorable victoire aussi bien pour Soufiane El Bakkali que pour son pays le Maroc, le Souverain a salué son patriotisme sincère, sa ferme volonté et sa persévérance habituelle pour décrocher cette prestigieuse médaille olympique, souhaitant que « votre détermination et votre succès remarquable soient une source d’inspiration pour les jeunes sportives et sportifs marocains afin de suivre votre exemple et réaliser des exploits qui honorent le sport marocain et le hissent davantage lors des prochaines manifestations internationales ».

Le Souverain, qui a fait part de ses félicitations et de sa considération à l’athlète, a imploré le Très-Haut de lui accorder davantage de réussite et de couronner de succès ses efforts pour porter haut les couleurs nationales, tout en l’assurant de Sa haute sollicitude et bienveillance.