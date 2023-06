Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi Abdallah II Ibn Al Hussein et à la Reine Rania, Souverains du Royaume Hachémite de Jordanie, à l’occasion du 24-ème anniversaire du couronnement.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses sincères félicitations aux Souverains de Jordanie et ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère.

le Roi Mohammed VI saisit ce glorieux anniversaire pour exprimer, une nouvelle fois, Sa grande fierté des liens sincères de fraternité et de cordialité L’unissant aux Souverains de Jordanie et Sa profonde satisfaction du niveau privilégié des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante unissant les deux pays frères.

Le Souverain a réitéré Sa ferme détermination à poursuivre de concert l’action commune pour approfondir davantage ces relations et les hisser afin d’englober tous les secteurs pour le bien des deux pays et deux peuples frères.

Le Roi implore le Tout-Puissant de renouveler pareille heureuse occasion nationale dans la santé et le bonheur pour les Souverains de Jordanie et dans la grandeur et la prospérité pour le peuple jordanien sous la conduite éclairée de son Roi.