Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’actrice, feue Naima Lamcharki.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la triste nouvelle de la disparition de l’actrice Naima Lamcharki, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde et l’accueille dans Son vaste Paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime à la famille de la défunte, à ses proches et à ses admirateurs, en particulier sa famille artistique et culturelle nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite au décès de l’une des pionnières du théâtre, de la télévision et du cinéma au Maroc, qui a contribué, des décennies durant, à enrichir la scène artistique marocaine par des œuvres distinguées.

La regrettée a mis en avant, à travers ces œuvres, l’authenticité et la richesse de l’art dramatique marocain noble et constructif, grâce à sa ferme volonté, sa spontanéité, son esprit créatif et à sa passion pour le patrimoine national séculaire, ajoute le Souverain.

Se remémorant les grandes qualités humaines de la défunte, son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, le Souverain implore le Très-Haut d’accorder aux membres de sa famille patience et réconfort, de la rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et de l’agréer parmi les Vertueux.