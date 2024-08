Mounir Derraz, du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élu, lundi à Tanger, président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée.

M. Derraz a ainsi succédé à l’ancien président Youssef Benjelloun, dans le cadre de l’élection des membres du nouveau bureau de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée.

Le nouveau bureau, composé de 12 membres, comprend également Khalid Chakil (Parti de l’Istiqlal -PI-), élu 1er vice-président, Khalil Taleb Aklai (Union socialiste des forces populaires -USFP-), élu 2ème vice-président, Allal Zerghani (RNI), choisi en rapporteur, et Said Rais (Parti de la justice et du développement -PJD-), élu en tant que rapporteur adjoint.

Il s’agit également d’Abdelwahed Chair, trésorier (USFP), Said Tchikito, trésorier adjoint (RNI), en plus des conseillers Baghdad Amazouuj (RNI), Mohamed Tanouh (USFP), Hamed Sarghini (PI), Mustapha Bensaïd (USFP) et Mounir El Houmani (USFP).