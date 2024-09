L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) a démarré, dimanche, dans l’ensemble des régions du Royaume et se poursuivra jusqu’au 30 septembre.

Opération à portée stratégique, ce recensement, réalisé en application des instructions royales et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations Unies, permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

Le RGPH 2024 connaît la mobilisation d’importantes ressources humaines avec 55.000 participants (enquêteurs, contrôleurs et superviseurs communaux). Il est marqué par une diversité dans les catégories de participants, puisque 60% sont des diplômés et des étudiants et 32% sont de femmes et des hommes dans le secteur de l’éducation, tandis que les autres fonctionnaires des administrations et institutions publiques, les salariés du secteur privé et les retraités de la fonction publique représentent 8%.

Au volet du matériel, le HCP a acquis 55.000 tablettes électroniques, cofinancé par le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports qui en bénéficiera dès la fin des travaux de terrain du recensement, et ce dans le cadre de la promotion du projet de l’école numérique.

Afin de garantir la qualité de ces appareils, un bureau de contrôle a été sélectionné pour inspecter et procéder à la vérification les tablettes et s’assurer de leur état de fonctionnement avant leur distribution aux participants, et en cas de problème technique ne pouvant être résolu dans les 48 heures, la tablette électronique sera remplacée par le prestataire.

Les tablettes électroniques sont, actuellement, programmées pour l’usage exclusif du recensement et ne peuvent être utilisées pour d’autres fins. Elles peuvent, aussi, être localisées à distance et une intervention immédiate des services de sécurité est prévue en cas de perte.

Outre la tablette électronique, les moyens matériels et logistiques mobilisés pour réaliser le recensement comprennent 55.000 fournitures de recensement (cartables, badges, casquettes, fournitures de formation, etc.), 350 centres de formation et de stockage, 90 centres de stockage de fournitures et 7.000 véhicules et chauffeurs.

Pour ce qui est du budget du RGPH 2024, il est estimé à 1,46 milliard de dirhams (MMDH), réparti sur la rémunération des participants (67%), les moyens matériels et logistiques (20%) et les moyens technologiques (13%).

Lors de ce 7ème RGPH, un double questionnaire sera utilisé afin de collecter les données auprès des ménages. C’est ce qu’avait affirmé le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, lors d’un point de presse tenu jeudi dernier. Le premier questionnaire comprend des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité, alors que le second questionnaire, détaillé, comprend, en plus de ce qui précède, des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement, a-t-il expliqué.

Le format long du questionnaire vise à approfondir les sujets habituellement inclus dans les statistiques précédentes, comme la fécondité, la santé, l’éducation et l’activité économique, ce qui permettra de fournir les données nécessaires pour suivre les objectifs de développement durable et suivre le rythme de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, a noté M. Lahlimi.

Ce questionnaire est adressé à l’ensemble de la population des communes de moins de 2.000 ménages et à un échantillon de 20% des ménages des communes dont la taille est supérieure ou égale à 2.000 ménages, tandis que le questionnaire court sera adressé à 80% de la population.

Opération nationale d’envergure, le RGPH permet de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l’ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans-abri. Il s’agit aussi de déterminer le volume et les caractéristiques du parc de logements ainsi que les conditions d’habitation des ménages.