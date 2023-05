Le bureau dirigeant du Raja de Casablanca a annoncé, ce jeudi, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 26 mai 2023 pour entre autres élire un nouveau bureau et entériner la démission de Aziz Badraoui ainsi que celle de son bureau, annonce le club sur son compte Facebook.

C’est acté ! Aziz El Badraoui est sur le chemin de présenter sa démission le 26 mai prochain.

L’annonce officielle a été faite par le club casablancais à la suite d’une réunion d’urgence de son bureau dirigeant tenue, ce jeudi, à la demande du président Aziz Badraoui.

Le club a également annoncé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 26 mai courant afin de présenter et approuver le rapport moral et le rapport financier. Dit autrement, pour tourner la page Badraoui et son bureau et élire un nouveau bureau et un nouveau président.

Cette réunion avait sur son ordre du jour l’examen de la situation actuelle du club.

Après la disqualification du Raja des quarts de finale de la Ligue des champions africaine face à Al Ahly d’Egypte, les supporters du Raja appelaient au départ de l’actuel président et son bureau, aspirant à l’élection d’un successeur à même de rendre au Raja son éclat.

Elu en juin 2022, l’homme d’affaires à la tête d’une société de gestion déléguée des déchets ménagers, était l’unique candidat à la succession de Anis Mahfoud.

Le président-directeur général du groupe Ozone Environnement et Services, spécialisé dans le traitement des déchets et de l’entretien des espaces publics était le troisième président qui prenait la direction du club de la métropole en une seule saison, après Anis Mahfoud, arrivé pour remplacer Rachid Andaloussi en octobre 2021.