Le président du parlement israélien, Amir Ohana, se rendra mercredi 7 juin au Maroc, pour une visite officielle, à l’invitation de Rachid Talbi Alami.

Le président de la Knesset Amir Ohana est attendu mercredi 7 juin au Maroc pour une « visite officielle historique », annoncent plusieurs médias israéliens. Celle-ci intervient à l’invitation de Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants.

C’est la première fois qu’un pays musulman adresse une invitation officielle à un président du parlement israélien, relève la presse israélienne.

« Grâce au leadership révolutionnaire du roi Mohammed VI du Maroc, cette visite est possible. Le rêve de paix avec les pays musulmans bat dans nos cœurs depuis de nombreuses années », a déclaré Amir Ohana, cité par I24News. « Et quelle coïncidence que le Maroc soit le premier pays musulman à inviter le président d’un des symboles du gouvernement israélien, qui plus est le premier d’origine marocaine à exercer ces fonctions », a-t-il ajouté.

Lors de cette visite, Amir Ohana doit s’entretenir avec Rachid Talbi Alami. Les deux responsables signeront un protocole d’accord portant sur le développement de la coopération interparlementaire, dans le but de renforcer les relations entre Israël et le Maroc. Des rencontres avec le président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Israël et plusieurs autres membres de la Chambre des représentants, « ainsi qu’avec de hauts responsables du gouvernement et des responsables de la communauté juive du royaume » sont également prévues.

« L’histoire se déroule sous nos yeux et annonce le renforcement des relations entre les deux pays, un rapprochement entre les peuples et l’élargissement du cercle de la paix », a encore souligné Amir Ohana.