Le premier ministre de l’État de Palestine, Mohammad Mustafa, a exprimé, lundi à Ramallah, ses remerciements et sa gratitude au Royaume du Maroc et au Roi Mohammed VI pour ses « efforts soutenus en faveur de la cause palestinienne ». salue les efforts du roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne

Lors de sa rencontre dans la ville Sainte avec le coordinateur des programmes et projets de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Ismail Ramli, le responsable palestinien a souligné « l’importance de la présence de l’Agence à Al-Qods et du soutien total à son action ».

Au cours de la rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires d’Al-Qods, Ashraf Al Awar, M. Mustafa a évoqué la conjoncture délicate que traverse la cause palestinienne, tout en appelant à « intensifier les efforts arabes et internationaux pour soutenir le peuple palestinien ».

Pour sa part, Ramli a informé le Premier ministre palestinien des progrès réalisés par l’Agence à Al-Qods, sous la supervision personnelle et directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, depuis un quart de siècle, au cours duquel l’Agence a apporté un appui qualitatif aux secteurs vitaux tels que l’éducation, la santé, la culture et l’assistance sociale, et a accordé une attention particulière aux programmes et aux projets destinés aux jeunes, aux femmes et aux enfants de la Ville Sainte.