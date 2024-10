Le projet de loi de finances au titre de l’année prochaine (PLF 2025) prévoit la création de 28.906 postes budgétaires, ressort-il de la note de présentation de ce projet.

Ces postes sont répartis entre les différents ministères et institutions selon le tableau intégré au PLF qui révèle que le ministère de l’Intérieur bénéficie de 7.744 postes, le ministère de la Santé et de la protection sociale de 6.500 postes et l’Administration de la défense nationale de 5.792 postes.

Selon la même source, 500 postes budgétaires sont créés au profit du Chef du gouvernement qui est habilité à les répartir entre les différents départements ministériels ou institutions, dont 200 postes réservés aux personnes en situation de handicap.

Ladite note fait également savoir qu’il est proposé d’attribuer 600 postes budgétaires destinés à la régularisation de la situation des fonctionnaires relevant du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent et qui ont réussi avec succès le concours pour l’accès au corps des enseignants chercheurs en éducation et formation et ce, en application de l’accord du 26 décembre 2023 entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation les plus représentatifs.

En parallèle, sont supprimés, à compter de la même date, les postes budgétaires occupés par les intéressés dans ledit ministère correspondant à leurs situations avant ladite régularisation.

Par ailleurs, il est proposé, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance du secteur de la santé, de prendre en charge la rémunération du personnel en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, qui seront transférés auprès des groupements sanitaires territoriaux en vertu de la loi n°08-22 portant leur création, au niveau du budget général jusqu’au 31 décembre de l’année budgétaire cours de laquelle le transfert sera opéré.

À compter du 1er janvier de l’année budgétaire suivante, ledit personnel sera pris en charge par le groupement sanitaire auprès duquel il a été transféré et les postes budgétaires le concernant seront supprimés.

Il s’agit aussi de prendre en charge la rémunération du personne en fonction au Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie, aux centres régionaux de transfusion sanguine et aux banques du sang relevant de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, qui seront transférés auprès de l’Agence marocaine du sang et ses dérivés, en vertu de la loi n°11-20 portant sa création, au niveau du budget général jusqu’au 31 décembre de l’année budgétaire au cours de laquelle le transfert sera opéré. À compter du 1er janvier de l’année budgétaire suivante, ce personnel sera pris en charge par l’Agence auprès de laquelle il a été transféré et les postes budgétaires le concernant seront supprimés.

Le PLF 2025 prévoit également la prise en charge de la rémunération du personnel en fonction à la Direction des médicaments et de la pharmacie relevant de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, qui seront détachés auprès de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, en vertu de la loi n°10-22 portant sa création, au niveau du budget général jusqu’au 31 décembre de l’année budgétaire au cours de laquelle le détachement sera opéré.

À compter du 1er janvier de l’année budgétaire suivante, ce personnel sera pris en charge par l’Agence auprès de laquelle il a été détaché et les postes budgétaires le concernant seront supprimés à partir de la date de l’intégration des intéressés auprès de ladite Agence.

En plus, il est prévu de créer 16.000 postes au profit des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), dont 14.000 postes pour le recrutement des professeurs et 2.000 postes pour le recrutement du personnel d’appui pédagogique et administratif au niveau des établissements scolaires.