Le Parti de la justice et du développement (PJD) a demandé le retrait de manuels scolaires qui arborent les couleurs du drapeau LGBT sur leurs couvertures.

Dans une question écrite adressée à Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, le député du PJD Mustapha Ibrahimi a révélé qu’un manuel du préscolaire intitulé «Au plaisir des premiers apprentissages», circulant sur le marché marocain, affichait les couleurs du drapeau LGBT.

Ibrahimi a qualifié la présence de ce manuel de «précédent dangereux», soulignant qu’il a été approuvé par le ministère concerné. Il a décrit cette situation comme un «acte abject en contradiction avec les valeurs marocaines basées sur l’islam» et «une tentative délibérée de perturber le tissu social marocain en encourageant la décadence et la normalisation de la corruption morale, en ciblant les enfants dès l’âge de quatre ans».

Lire aussi: Sahara: les manuels scolaires français affichent la carte complète du Maroc

Le député du PJD a ajouté que «la diffusion de ce manuel constitue une attaque contre les valeurs nobles et un stratagème clair pour conditionner les enfants et les générations futures à la dépravation et à la corruption». Et de noter que ce cas n’est pas isolé, citant des programmes d’alphabétisation antérieurs ayant inclus des termes à connotations similaires, lesquels ont été retirés après des avertissements.

Ibrahimi a ainsi appelé le ministre Chakib Benmoussa à ouvrir une enquête sur ce «scandale», à imposer des sanctions appropriées aux responsables de cet «acte abject» et à préciser les mesures légales, procédurales et organisationnelles que le ministère prendra pour éviter de telles occurrences à l’avenir, en respect de la Constitution du Royaume, qui considère l’islam comme l’un des principes fondamentaux de la nation marocaine.