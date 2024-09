Les cours du pétrole ont terminé en légère baisse vendredi, opérant une consolidation après un jaillissement de plusieurs jours, sur fond de faible appétit pour les produits raffinés.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre s’est effrité de 0,52%, pour clôturer à 74,49 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain avec échéance en octobre, dont c’était le dernier jour de cotation, a lui fini proche de l’équilibre (-0,04%), à 71,92 dollars.

L’or noir évoluait encore dans le vert quelques minutes avant la clôture, toujours encouragé par la baisse marquée du taux directeur de la banque centrale américaine (Fed) et une escalade au Moyen-Orient.

Le chef de l’unité des opérations du mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, Ibrahim Aqil, a été tué vendredi par une frappe israélienne, de même qu’une « dizaine de commandants » de l’organisation, selon l’armée israélienne.

C’est un nouveau chapitre d’une semaine qui aura vu le Hezbollah subir deux vagues d’explosions de centaines de ses appareils de communication, bipeurs et talkies-walkies, ainsi que des bombardements de forte intensité.

L’armée israélienne a également indiqué qu’environ 140 roquettes avaient été tirées depuis le Liban vers Israël vendredi.

Mais ces développements n’ont pas suffi à offrir une nouvelle journée positive au brut, qui a fléchi dans les dernières minutes de la séance.

Outre le besoin d’une respiration, qui s’est traduit par quelques prises de bénéfices, le léger reflux de vendredi est justifié par le fait que « les produits raffinés sont toujours sous pression », selon Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Le prix de détail de l’essence aux Etats-Unis a encore baissé cette semaine et est désormais inférieur de 17% à son niveau d’il y a un an à la même époque, selon l’association d’assistance routière AAA.

Le tarif du gazole américain s’est lui contracté de 22% en un an.

En Chine, le prix moyen de l’essence dans la région de Pékin a chuté de 10% en un peu plus d’un mois.

« On entre dans la saison de maintenance des raffineries et la demande va ralentir dans le mois à venir, ce qui pourrait affecter encore un peu plus les cours », a prévenu Andy Lipow.

L’analyste s’attend à voir le WTI naviguer de nouveau dans une fourchette comprise entre 70 et 80 dollars, car malgré l’environnement de taux plus favorable et une augmentation de la prime de risque géopolitique, « le marché reste suffisamment approvisionné ».