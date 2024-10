Le prix Nobel de médecine a été décerné lundi aux Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leurs découverte du microARN, nouvelle classe de molécule ARN minuscule jouant un rôle crucial dans la régulation de l’activité des gènes.

« Le prix Nobel de cette année récompense deux scientifiques pour leur découverte d’un principe fondamental régissant la régulation de l’activité des gènes », a indiqué le jury dans un communiqué.

Les microARN « sont d’une importance fondamentale pour le développement et le fonctionnement des organismes », a expliqué le jury Nobel dans son communiqué.

« Un dérèglement de la régulation des gènes peut entraîner des maladies graves telles que le cancer, le diabète ou l’auto-immunité. C’est pourquoi la compréhension de la régulation de l’activité des gènes est un objectif important depuis plusieurs décennies », souligne-t-il.

Ambros, 70 ans, est biologiste à la Massachusetts Medical School et Ruvkun, 72 ans, est professeur de génétique à la Harvard Medical School. Ils ont publié en 1993 dans deux articles séparés leurs découvertes sur « un nouveau niveau de régulation des gènes » qui s’est avéré décisif.

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine focuses on the discovery of a vital regulatory mechanism used in cells to control gene activity. Genetic information flows from DNA to messenger RNA (mRNA), via a process called transcription, and then on to the cellular machinery… pic.twitter.com/dZ61x0clw9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

This year’s medicine laureates Victor Ambros and Gary Ruvkun studied a relatively unassuming 1 mm long roundworm, C. elegans. Despite its small size, C. elegans possesses many specialised cell types such as nerve and muscle cells also found in larger, more complex animals,… pic.twitter.com/sUN7HxbzhA — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

En collaboration, mais travaillant séparément, ils ont mené des recherches sur un ver rond d’un millimètre, C. elegans, afin de déterminer pourquoi et quand les mutations cellulaires se produisaient, précise le jury.

Chaque cellule contient les mêmes chromosomes, donc exactement le même ensemble de gènes et d’instructions. La régulation des gènes permet à chaque cellule de ne sélectionner que les instructions pertinentes.

Les deux chercheurs se sont donc intéressés à la manière dont les différents types de cellules se développent et ont découvert les microARN.

« Leur découverte révolutionnaire a révélé un tout nouveau principe de régulation des gènes qui s’est avéré essentiel pour les organismes multicellulaires, y compris l’homme », note le communiqué.

Cette découverte a débouché sur « de nombreux essais (qui sont) en cours, et pas seulement contre le cancer, mais aussi dans d’autres maladies, comme les maladies rénales cardiovasculaires (…) mais rien qui ne soit proche d’une application réelle », a précisé Gunilla Karlsson Hedestam, professeure à l’institut Karolinska.

– Microscope de l’infiniment petit –

Le prix s’accompagne d’une récompense de onze millions de couronnes (920.000 euros), soit la plus haute valeur nominale (dans la devise suédoise) dans l’histoire plus que centenaire des Nobel.

Décernés depuis 1901, les Nobel récompensent les « bienfaiteurs de l’humanité », une promesse qui vient se télescoper avec le fracas d’une année marquée par les guerres au Proche-Orient et en Ukraine.