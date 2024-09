Le MOGA Festival revient à Essaouira avec une nouvelle programmation

Le MOGA Festival, rendez-vous musical atypique de la ville d’Essaouira, est de retour au début du mois d’octobre.

Le MOGA Festival, événement annuel de musique électronique, s’installe à nouveau dans la ville d’Essaouira pour offrir une multitude d’activités gratuites les 2 et 3 octobre 2024.Il y aura le programme « MOGA OFF » qui propose une série d’événements célèbrant la culture et le patrimoine de la ville.

Cette édition se produira plusieurs lieux emblématiques de la cité des Alizés, tels que la Sqala, la Place Al Khayma, Bayt Dakira et l’Institut Français, ainsi que des établissements connus comme Le Cosmo, Le Taros ou encore l’Hôtel La Perle. Au total, plus de 30 rendez-vous animeront la médina, permettant aux festivaliers et aux habitants de découvrir la richesse culturelle d’Essaouira.

Le festival s’articule autour de deux volets : le programme OFF, qui précède le festival principal, et le programme IN. Durant le OFF, des concerts, initiations au yoga, ateliers de DJing et masterclass de musique gnaoua seront proposés, créant une expérience immersive entre traditions locales et nouvelles tendances musicales. Une attention particulière est portée sur le partenariat avec les acteurs locaux, renforçant ainsi l’engagement du festival en faveur de l’économie régionale.

Le moment fort de ces deux jours sera un concert à la Sqala, lieu célèbre pour son apparition dans la série *Game of Thrones*. Ce spectacle, gratuit pour le grand public sur inscription, mettra à l’honneur la diversité musicale marocaine et les nouvelles scènes électroniques.

Ensuite, le MOGA Festival se poursuivra du 4 au 6 octobre avec le programme IN, qui prendra place au Sofitel Mogador Golf & Spa. Des artistes venus du monde entier se produiront dans un cadre unique, avec une cinquantaine de performances prévues, prolongeant ainsi cette rencontre entre la musique électronique et l’âme d’Essaouira.

Le MOGA Festival se présente comme un événement incontournable pour les amateurs de musique électronique et les passionnés de culture, alliant patrimoine local, découvertes artistiques et moments de bien-être.