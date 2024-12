Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a démenti de manière catégorique les rumeurs et les fausses informations sur la campagne de rattrapage vaccinal.

« Suite à la circulation d’enregistrements audio remettant en cause la sécurité des vaccins approuvés au Maroc et contenant de fausses informations sur la campagne de rattrapage vaccinal, le ministère de la Santé et de la Protection sociale dément de manière catégorique le bien-fondé de ces fausses allégations, et confirme la sécurité de tous les vaccins approuvés au Maroc et leur rôle essentiel dans la protection de la santé des enfants contre les maladies« , indique mardi un communiqué du ministère.

Cette campagne, lancée le 28 octobre 2024 et qui se poursuit actuellement, est organisée en coopération avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Habous et des Affaires islamique, en plus d’autres partenaires locaux.

Elle s’inscrit dans le cadre de « la consolidation des acquis du Maroc dans le domaine de la vaccination et de la lutte contre les maladies épidémiques, qui concernent principalement le rattrapage vaccinal contre une série de maladies infectieuses, notamment la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole et le tétanos« , souligne le communiqué.

A cet effet, le ministère réitère que tous les vaccins fournis aux enfants au Maroc sont soumis à des normes internationales strictes en termes de qualité, de sécurité et d’efficacité, et qu’aucune complication n’a été enregistrée avec ces vaccins, administrés à tous les enfants depuis des décennies.

De même, le ministère estime que la publication et la circulation de pareilles contrevérités visent principalement à diffuser des informations fallacieuses ayant pour objectif d’intimider et semer la panique parmi l’opinion publique et de remettre en question l’efficacité et la sécurité des vaccins approuvés au Maroc, alors que ces allégations sont dénuées de tout fondement.

Ainsi, le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle tous les parents et tuteurs des élèves, ainsi que l’ensemble des citoyens et citoyennes à contribuer à la réussite de cette campagne qui vise à renforcer l’immunité individuelle et collective, à lutter contre les maladies et épidémies, et à ne pas se laisser influencer par ces contrevérités et allégations fallacieuses et infondées, relève le communiqué.