Le coup d’envoi de la 4e édition du Festival du Court Métrage de Marrakech (Le Marrakech Short Film Festival) a été donné, vendredi dans à la cité ocre.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous cinématographique, dont le Qatar est l’invité d’honneur, s’inscrit dans le cadre de la manifestation culturelle « Marrakech, Capitale de la Culture dans le monde islamique 2024 » et du programme culturel « Qatar-Maroc 2024 ».

Cette édition qui se poursuit jusqu’au 2 octobre prochain, présente une sélection impressionnante de courts-métrages, nationaux et internationaux, mettant en lumière les talents émergents du Maroc et d’autres pays.

Au total, neuf films marocains et quinze autres représentant divers pays tels que la France, le Liban, le Brésil, le Canada, la Pologne, le Sénégal, la Tunisie, l’Azerbaïdjan, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Palestine et la Norvège, seront projetés.

S’exprimant lors de la séance d’ouverture de cette manifestation, la directrice du festival, Ramia Beladel, a souligné que cet événement vise à mettre en avant le leadership dans l’industrie cinématographique, notamment chez les femmes, tout en encourageant les jeunes talents.

Elle a également expliqué que cette édition se distingue par le fait qu’elle se déroule dans lieux symboliques et emblématiques de la cité ocre (Palais El Badi, Palais Bahia, Arsat Moulay Abdeslam, ….), ainsi que par sa programmation riche, tout en réservant une place de choix aux générations montantes dans le domaine du cinéma.

De son côté, la présidente du jury pour la compétition réservée aux films marocains, Mayssa Maghribi, s’est félicité de ce genre d’initiatives et de manifestations qui contribuent à la promotion du cet art, mettant en avant la qualité et la diversité des films sélectionnés.

Pour sa part, le cinéaste marocain et membre du jury de la compétition européenne, Nour-Eddine Lakhmari, a mis l’accent sur l’importance de ce festival, qui réside dans le fait qu’il offre l’occasion aux jeunes réalisateurs d’exprimer leurs talents, expliquant que la diversité des courts-métrages programmés permet d’explorer de nouvelles expériences enrichissantes.

Quant au cinéaste qatari, Ebrahim Albuainain, il a souligné que cette participation qatarie à cette édition vient renforcer les échanges culturels entre le Maroc et le Qatar, tout en partageant l’expérience avec d’autres pays dans le domaine cinématographique.

Il a relevé que son film « La Civilisation de l’Égalité », qui sera projeté durant le festival, véhicule un message sur l’importance du vivre-ensemble malgré les différences.

Initiée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’ISESCO), la Commune de Marrakech, la Doha Film Institute et les Musées du Qatar, cette édition promet une semaine de découvertes cinématographiques inspirantes, de rencontres enrichissantes et de célébration de la diversité culturelle à travers le court-métrage.

Le festival décernera plusieurs prix, notamment Nakhil Prize (meilleur film marocain), un autre prix Nakhil pour le meilleur film international, Belarj Prize (meilleur réalisateur) et Bahja Prize (meilleur acteur). De plus, une distinction spéciale sera décernée à un court-métrage marocain par des instances internationales, en reconnaissance de l’innovation et de la créativité dans le cinéma national.