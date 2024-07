Le Royaume du Maroc accueille favorablement l’avis consultatif rendu par la Cour Internationale de Justice (CIJ) au sujet des conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Al Qods, a indiqué une source responsable au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Maroc « insiste sur l’importance de cet avis consultatif pour le soutien des droits légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain avec Al Qods-Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël dans le cadre de la solution à deux États« , a précisé le ministère.

Et d’ajouter que le Royaume du Maroc rejette toutes les pratiques et mesures ayant pour objet d’altérer le statut juridique historique prévalant sur le terrain, et qui sapent les efforts visant à rétablir la stabilité et l’apaisement dans la région.