Le Maroc s’est vu décerner le Prix de la « destination la plus dynamique du monde » (Best vibrant destination) lors de la cérémonie du Diplomatic Travel Awards 2024, tenue samedi à New Delhi à l’initiative du magazine de voyage indien « TravelJingles ».

Le prix a été remis à l’ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, par le vice-doyen du corps diplomatique en Inde, l’ambassadeur du Bhoutan, Vetsop Namgyel, en reconnaissance du riche patrimoine, de la beauté envoûtante du Royaume et de sa culture vibrante.

Invité d’honneur de cet événement, M. Maliki s’est félicité des relations solides unissant le Maroc et l’Inde, notant que cette reconnaissance internationale témoigne des efforts soutenus du Royaume pour consolider sa position en tant que destination touristique de premier plan.

H.E. Ambassador Mohamed Maliki received today, on behalf of the Kingdom of Morocco, the prize of « The most Vibrant Tourism Destination » at Diplomatic Awards by « Travel Jingles », recognizing the rich heritage, the enchanting beauty of Morocco and its vibrant culture. pic.twitter.com/syZ10FdkcK

— Morocco@India, Bhutan, Maldives, Nepal & Sri Lanka (@EmbassyMorocco) June 1, 2024