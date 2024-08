L’équipe nationale marocaine de beach soccer a réalisé un exploit remarquable en remportant la « Beach soccer Casablanca Cup 2024 », après une victoire palpitante contre l’équipe de France sur le score de 5-4 en finale.

Le Maroc a commencé le tournoi, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN Egypte 2024), par deux victoires importantes contre la Belgique et la Tanzanie, avant de conclure sa campagne réussie par une victoire sur la France et remporter le titre.

Cet accomplissement marque un progrès significatif pour du beach soccer marocain, consolidant sa place sur la scène internationale.

نهاية المباراة بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية و تتويجه بكأس الدار البيضاء الدولي 👏🏻

🏁Full time!! 🇲🇦5-4🇨🇵

Congratulations to our National Beach Soccer Team after winning the Casablanca International Cup pic.twitter.com/8cuDDlpFht — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 18, 2024

Lors du deuxième match de la Casablanca Cup, la sélection marocaine a battu la Tanzanie (4-0), samedi au Complexe sportif dans la plage de Ain Diab.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Reda Zahraoui, Zouhair Jebbary, Badr El Kraichly, et Anouar El Abbasy.

Lors du premier match, les hommes de Gilberto Da Costa de Souza s’étaient largement imposée face à leurs homologues belges (9-2).

Les buts des Nationaux ont été inscrits par Reda Zahraoui et Adnan Oubahri, auteurs d’un doublé chacun, ainsi que Zouhair Jebbary, Badr El Kraichly, Driss Ghennam, Anouar El Abbasy et Souhail Bessak.