Le département de la Défense américain vient d’acter la vente, déjà approuvée, de 40 missiles guidés de type AGM-154C JSOW au Maroc. Ces missiles équiperont les F-16 des Forces royal air.

Selon les détails annoncés dans le journal officiel du gouvernement américain, le Federal Register, cette nouvelle transaction vise à augmenter les capacités militaires du Maroc, considéré comme un « allié important en dehors de l’OTAN » et demeurant une « force significative pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord ».

La valeur totale de la transaction s’élève à 250 millions de dollars et comprend, en plus de la vente d’armements, la formation sur le stockage des munitions et la sécurité, ainsi que le développement de programmes de fonctionnement des systèmes d’armement et des services de soutien technique et logistique.

Le missile AGM-154 JSOW, une arme aéroportée développée par la société américaine Raytheon dans le cadre d’un projet conjoint entre la Marine américaine et l’Armée de l’air américaine, vise, selon le site spécialisé Défense Arabic, à déployer une arme unifiée à moyenne portée, précise et conçue spécifiquement pour attaquer des cibles protégées en dehors de la portée de leurs défenses anti-aériennes, augmentant ainsi la sécurité des avions d’attaque et réduisant leurs pertes.

Permettant aux chasseurs d’attaquer des cibles bien défendues, de jour comme de nuit, et dans des conditions météorologiques difficiles, l’AGM-154C est équipé d’une ogive avancée à plusieurs phases et utilise un système de positionnement par satellite précis (PPS). Il a ainsi une capacité plus précise que la version commerciale du système de positionnement global (GPS).

Ce missile peut se déplacer de manière autonome et frapper des cibles à des distances d’environ 22 kilomètres s’il est lancé à basse altitude, et jusqu’à plus de 120 kilomètres s’il est lancé à haute altitude, permettant ainsi à l’avion qui le lance de rester à une distance sécurisée des systèmes de défense aérienne ennemis.

La vente de ces missiles, soumise à l’approbation finale de la Chambre des représentants américaine, permettra au Maroc de devenir le 13e pays au monde et le premier africain à acquérir ce type d’armement guidé avec précision.