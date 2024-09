Mardi, la présidence marocaine du Conseil des droits de l’Homme a organisé au Palais des Nations à Genève une discussion importante sur l’impact de l’Intelligence Artificielle (IA) sur les droits de l’Homme.

Parmi les participants figuraient Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire Générale de l’Union Internationale des Télécommunications, Daren Tang, Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO, ainsi que des représentants du secteur privé comme Werner Vogels, Vice-Président d’Amazon, des universitaires, et des membres de la société civile. Les échanges ont rassemblé les États membres des Nations Unies pour un débat approfondi.

Depuis janvier 2024, la présidence marocaine a mis la question de l’IA et des droits de l’Homme parmi ses priorités. Des progrès significatifs ont été réalisés, notamment la nomination de co-facilitateurs qui ont mené des consultations larges, aboutissant à un rapport détaillé sur l’importance d’intégrer les droits de l’Homme dans le développement de l’IA.

Ce rapport a été transmis par la présidence marocaine au Président de l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi qu’aux co-facilitateurs du Pacte Digital Mondial, en complément des contributions antérieures concernant la sécurité alimentaire, climatique et sanitaire, pour le Sommet pour l’avenir.

Les discussions de mardi, présidées par M. Omar Zniber, ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à Genève, ont mis en avant la nécessité d’appliquer des normes respectant les droits de l’Homme pour garantir l’éthique, réduire les inégalités d’accès à l’IA, et combler le fossé numérique.

L’objectif était également de souligner les opportunités et défis que rencontrent les États, les organisations internationales, et les individus dans leur interaction avec l’IA, afin de promouvoir une digitalisation respectueuse des droits de l’Homme.

L’événement a conclu qu’il est essentiel de relancer les Objectifs de Développement Durable grâce à l’IA, d’harmoniser les normes de l’IA à l’échelle internationale, et de veiller à ce que l’IA soit appliquée dans des domaines qui améliorent la vie des individus.

Les panélistes ont aussi recommandé de sensibiliser largement à une utilisation responsable de l’IA pour mieux comprendre ses avantages et ses risques, et d’assurer un accès démocratique et durable aux nouvelles technologies.

Plus de 60 délégations ont interagi avec les panélistes pendant cinq heures, enrichissant la réflexion avec divers points de vue politiques et techniques pour garantir un usage approprié et bénéfique de l’IA.