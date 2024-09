Le Royaume a consolidé sa position de leader régional et mondial en matière de cybersécurité, se classant parmi les meilleurs pays de l’Indice mondial de cybersécurité (GCI) 2024.

Le dernier rapport de l’Union internationale des télécommunications (UIT) révèle les progrès impressionnants du Maroc en matière de cybersécurité avec un score passant de 82,4 % en 2020 à un remarquable 97,5 % pour l’année 2023. Le Royaume se classe ainsi aux côtés de pays reconnus pour leurs efforts avancés en matière de sécurité informatique.

Cette performance place le Maroc parmi les pays leaders en matière de cybersécurité, rejoignant les rangs des pays comme les États-Unis et d’autres acteurs majeurs, surpassant au passage des nations comme la Suisse et la Chine, selon le rapport.

« Le GCI, lancé en 2015 par l’Union internationale des télécommunications, vise à aider les pays à identifier leurs domaines d’amélioration et à les encourager à agir pour renforcer leurs capacités et leurs compétences selon cinq piliers. Le GCI a été continuellement adapté au fil des éditions pour répondre aux risques, aux priorités et aux ressources changeants, afin de fournir un aperçu plus pertinent des mesures de cybersécurité prises par les pays », expliquent les auteurs de ce rapport.

Sur ces cinq piliers, le Maroc a obtenu de bonnes notes, avec carrément un 20/20 en matière de législation. S’agissant des mesures techniques (pare-feu, chiffrement des données, systèmes de détection d’intrusion, etc), le pays a réalisé un score de 18,12 sur 20.

Concernant les mesures organisationnelles qui comprennent la politiques de sécurité comme la sensibilisation des employés, le Maroc obtient également un carton plein avec un 20 sur 20. Sur le volet du développement des capacités, le pays obtient la note de 19,30/20.

Last but not least, le Maroc signe 20 sur 20 en matière de coopération comme les partenariats internationaux, les échanges d’informations ou encore la participation à des forums internationaux, etc.

L’Union internationale des télécommunications ou UIT est l’agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication, basée à Genève. Elle compte 193 États membres et 900 membres et associés du secteur.