Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le directeur des politiques publiques de la plateforme TikTok pour la région MENA, Wael Ezzat.

Lors cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de coopération entre le gouvernement marocain et la plateforme TikTok dans le domaine de la lutte contre la désinformation, les fake news, la diffamation et l’atteinte à la vie privée des citoyens, ainsi que les contenus non constructifs, négatifs et contraires aux dispositions légales du Royaume, postés sur la plateforme TikTok, tout en évoquant le respect de la liberté d’expression et d’opinion garantie par la Constitution et les traités internationaux.

Les deux parties ont convenu, également, de poursuivre la coordination et la coopération afin d’atteindre les objectifs tracés.

Cette rencontre intervient dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le gouvernement marocain pour promouvoir un contenu sérieux et pertinent sur les réseaux sociaux et lutter contre un certain nombre de phénomènes négatifs, tout en respectant la liberté d’expression et d’opinion et en s’abstenant de porter atteinte aux opinions et aux expressions publiques de l’ensemble des citoyens.