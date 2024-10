Tous secteurs confondus, le Maroc est le premier partenaire commercial africain ainsi que le deuxième partenaire de la France dans la région Afrique du Nord Moyen-Orient (MENA). La visite d’Emmanuel Macron devrait renforcer les liens économiques entre les deux pays et stimuler les investissements français dans les provinces du sud du royaume.



Le Maroc et la France ont toujours maintenu un partenariat privilégié qui repose sur «des liens très denses, à tous les niveaux, et sur une grande confiance. Ces liens ne cessent de se développer chaque jour, grâce aux millions de Marocains et Français qui, ensemble, vivent, dialoguent et entreprennent», comme l’a souligné un communiqué de l’Élysée à la veille de la visite d’Emmanuel Macron. Et les chiffres des échanges commerciaux entre les deux pays ont toujours témoignée de la solidité de cette coopération développée au cours de longues décennies.

Des échanges qui s’élevaient à 14,1 milliards d’euros en 2023 atteignant un record historique (+5% en 2023 après +25% en 2022). Dans cette perspective, le commerce Maroc-France a doublé par rapport à 2015.

Cette évolution fait ainsi état de relation commerciale équilibrée. Le commerce avec la France est à l’avantage du Maroc avec un excédent de 687 millions d’euros. «La France est un débouché dynamique pour les exportateurs marocains (exportations du Maroc vers la France en hausse de +6,3%, à 7,4 milliards d’euros, contre +3,4%, à 6,7 milliards d’euros pour les importations françaises). Vu de France, le Maroc conserve son rang de premier partenaire commercial en Afrique», expliquait il y a encore quelques mois le service économique de l’ambassade de France au Maroc.

Parmi les exportations du Maroc vers la France, plusieurs produits affichent une bonne dynamique comme les produits agricoles avec une progression de 16%. L’automobile se porte bien également et représente 43% des ventes à destination de la France.

L’Hexagone fait surtout partie des principaux investisseurs étrangers au Maroc, le premier en stock, avec un engagement marqué dans les secteurs industriels et des services (immobilier, commerce, activités financières). Le stock d’IDE français au Maroc est de 8,1 milliards d’Euros en 2022, ce qui permet au Royaume d’être le premier pays récipiendaire des investissements français en stock dans la zone MENA.

D’après les données de l’Office des changes, la France est le premier investisseur étranger en stock de capital (30,8 %). S’agissant des flux, sur la période 2015-2022, la France se positionne à la première place des pays investisseurs au Maroc, représentant en moyenne 22,3 % des flux nets d’investissements.

Enfin, dans le sens opposé, la France reste particulièrement attractive pour les investissements marocains à l’étranger : le stock d’IDE marocain est passé de 372 millions d’Euros à 1,8 milliard Euro entre 2015 et 2022.

Lire auss. Maroc-France: le roi Mohammed VI et Macron vont sceller leur réconciliation

Avec la représentation de la quasi-totalité des entreprises du CAC 40, le Royaume est la première destination des investissements français en Afrique (20% du total du stock de capital). Engie, TotalEnergies, Bouygues, Safran, Renault, PSA… Ce sont en tout plus de 1300 filiales d’entreprises françaises ou de sociétés à capitaux français qui opèrent au Maroc.

Une quarantaine de dirigeants d’entreprises accompagnent Emmanuel Macron dans ce déplacement, dont Patrick Pouyanné, de TotalEnergies, Rodolphe Saadé, de CMA CGM, Catherine MacGregor, d’Engie, Ross McInnes, de Safran, Henri Poupart-Lafarge, d’Alstom, et Sabrina Soussan, de Suez.

A l’occasion de cette visite d’Etat d’Emmanuel Macron au Maroc, un certain nombre d’accords et de partenariats devraient être signés, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de l’éducation mais également de la sécurité intérieure.