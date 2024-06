Le Royaume du Maroc condamne vigoureusement les incursions israéliennes dans la mosquée Al Aqsa, a affirmé vendredi à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, soulignant que ces provocations exacerbent les tensions et « sapent les efforts d’apaisement à Gaza » et l’ensemble des efforts déployés pour un cessez-le-feu, la protection des civils et l’acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza.

En réponse à une question au sujet de la situation dans la mosquée Al-Aqsa lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec son homologue brésilien, Mauro Vieira, Nasser Bourita a souligné que « le Royaume du Maroc condamne fermement l’autorisation par les autorités israéliennes de la Marche des drapeaux à Al-Qods occupée, et ce qui en découle en termes de restrictions d’accès à la Mosquée Al-Aqsa imposées aux fidèles« , relevant que le Maroc rejette catégoriquement l’incursion de responsables gouvernementaux israéliens et de membres de la Knesset sur l’esplanade de la mosquée.

Le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a dénoncé vigoureusement à maintes reprises ce genre de provocations qui interviennent alors que se poursuit l’agression israélienne à Gaza, faisant de nombreuses victimes parmi les civils, a rappelé le ministre.

Le Royaume du Maroc, a-t-il poursuivi, « rejette avec force » les incursions israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, exhorte les autorités israéliennes à prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes ne se reproduisent plus, et appelle la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité de l’ONU et les puissances agissantes, à protéger la mosquée Al Aqsa et les lieux de culte des musulmans dans la ville d’Al-Qods.